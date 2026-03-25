Топ-7 рекордов Владимира Кличко, о которых вы могли не знать

В среду, 25 марта, свой день рождения празднует украинский боксер Владимир Кличко. Ему исполняется 50 лет.

Кличко-младший имеет немало рекордов в своей карьере и жизни. О его достижениях и рекордах рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Усик готов помочь Кличко восстановить карьеру

Какие рекорды есть у Владимира Кличко?

Самый продолжительный чемпионский титул в тяжелом весе

Боксер удерживал чемпионские титулы в течение более 12 лет (4 382 дня), установив абсолютный рекорд в тяжелом весе. За это время он владел поясами IBF, WBA, WBO, IBO, а также титулом по версии журнала The Ring.

Лидер по победам в титульных боях

По данным BoxRec, Владимир одержал 25 побед в титульных боях и победил 23 соперников в поединках за чемпионский титул, что является наивысшими достижениями в истории супертяжелого веса.

Долговременный чемпион IBF

Кличко-младший держал титул IBF на протяжении 9 лет, с 2006 по 2015 год.

Самый успешный защитник титула WBO

Успешно защищал титул чемпиона мира по версии WBO 16 раз.

Рекорд нокаутов в тяжелом весе

В 1999 году Владимир Кличко стал первым чемпионом тяжелого веса, который одержал 26 побед нокаутом, превзойдя предыдущий рекорд Майка Тайсона.

Один из старейших чемпионов мира в тяжелом весе

По данным Википедии, он стал чемпионом мира в возрасте 39 лет и 184 дня, что делает его одним из старейших боксеров, которые завоевывали титул в тяжелом весе.

Боксерский рекорд братьев Кличко

Как пишет Guinness world records, Владимир и его брат Виталий Кличко установили рекорд по наибольшему количеству проведенных боев среди братьев-чемпионов – 111 поединков, в которых одержали 103 победы.

Легенда с перспективой рекорда

После завершения карьеры в 2017 году Кличко-младший иногда намекал на возможное возвращение, но сосредоточился на других проектах и общественной деятельности. Однако желание продолжать спортивную историю не исчезло: легендарный боксер размышляет о ринге, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Рекорд Формана, который выиграл титул в 45 лет, долгое время оставался одной из самых высоких "вершин" в боксе, и именно он стал ориентиром для Кличко – вернуться на ринг и переписать историю тяжелого веса.

