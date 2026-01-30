Кума Путина и предатель Украины: с кем в свое время породнился Владимир Кличко
- Владимир Кличко стал крестным отцом дочери Нестора Шуфрича, которого судят за государственную измену, в 2017 году.
- Кумой Кличко стала Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина.
Украинские чемпионы всегда являются желанными кумовьями для политиков и бизнесменов, да и спортсмены охотно роднятся с другими знаменитостями. Боксер Владимир Кличко в свое время согласился на роль крестного для людей, которые сейчас на стороне врага.
В 2017 году младший из братьев Кличко стал кумом бывшего члена запрещенной в Украине Партии регионов. Церемония состоялась в тогда еще подконтрольной Русской православной церкви Киево-Печерской лавре, пишет ТСН.
Смотрите также Владимир Кличко решил отложить свои планы из-за войны в Украине
Кого и с кем крестил Владимир Кличко?
Владимир – крестный отец дочери народного депутата Нестора Шуфрича, которого сейчас судят за государственную измену и попытку свержения конституционного строя. Духовную опеку над Марией Шуфрич он взял во время обряда, который лично провел глава так называемой "УПЦ МП" Онуфрий.
Владимир Кличко крестит дочь Шуфрича / фото из соцсетей
Крестной, а соответственно и кумой Кличко стала Оксана Марченко – бывшая телеведущая, а также жена Виктора Медведчука, государственного изменника, откровенно пророссийского деятеля, который в 2022 году был схвачен Службой безопасности Украины и впоследствии обменян на украинских защитников из "Азова".
Марченко и Медведчук являются кумовьями российского диктатора Владимира Путина. Кровавый кремлевский руководитель крестил их дочь.
Что еще известно о Владимире Кличко?
- По данным BoxRec, Кличко-младший провел на профи-ринге 69 поединков, в которых одержал 64 победы, 53 из которых – нокаутом.
- Является мировым рекордсменом по количеству проведенных боев за пояс чемпиона мира в хевивейте – 23.
- Владимир – олимпийский чемпион Игр в Атланте 1996 года в весовой категории свыше 91 килограмма.
- Имеет четкую проукраинскую позицию, с начала полномасштабной войны постоянно публично осуждает действия России.
- Еще со старта спортивной карьеры отказывался менять гражданство, утверждая, что не променяет свой украинский паспорт ни на один другой.