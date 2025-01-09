Бывший украинский боксер Владимир Кличко является одним из главных спортивных послов Украины в мире. Экс-спортсмен активно помогает Родине в войне против России в информационном и финансовом плане, сообщает 24 Канал.

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Поддержка от Владимира

Также Кличко-младший постоянно поддерживает бойцов ВСУ. На днях Владимир присоединился к инициативе промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

Вместе с организацией и ее председателем Игорем Фанияном экс-боксер посетил в гости спортивно-реабилитационный центр Tytanovyi. Там они встретились с ветеранами войны.

Видео встречи Кличко с ветеранами:

Кличко потренировался вместе с военными, продемонстрировал им некоторые упражнения, после чего пообщался с ними. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к большому вечеру бокса в Киеве.

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Промоутерская компания Spartabox Faniian Promotions проведет мероприятие в столице Украины 25 января. На ринг выйдут профессиональные спортсмены, а также бойцы ВСУ, которые получили травмы на войне.