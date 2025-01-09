Колишній український боксер Володимир Кличко є одним з головних спортивних амбасадорів України у світі. Ексспортсмен активно допомагає Батьківщині у війні проти Росії в інформаційному та фінансовому плані, повідомляє 24 Канал.

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Підтримка від Володимира

Також Кличко-молодший постійно підтримує бійців ЗСУ. Днями Володимир доєднався до ініціативи промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions.

Разом із організацією та її головою Ігорем Фаніяном ексбоксер завітав у гості до спортивно-реабілітаційного центру Tytanovyi. Там вони зустрілись із ветеранами війни.

Відео зустрічі Кличка із ветеранами:

Кличко потренувався разом із військовими, продемонстрував їм деякі вправи, після чого поспілкувався із ними. Захід відбувся в рамках підготовку до великого вечору боксу в Києві.

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Промоутерська компанія Spartabox Faniian Promotions проведе захід у столиці України 25 січня. На ринг вийдуть професійні спортсмени, а також бійці ЗСУ, які зазнали травм на війні.