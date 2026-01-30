У Динамо появился новый тренер
- Владимир Малицкий присоединился к тренерскому штабу Динамо Киев как тренер-аналитик.
- Главным тренером Динамо является Игорь Костюк, а его ассистентами являются Олег Венглинский и Мацей Кендзерек.
Динамо продолжает обновлять тренерский штаб перед возобновлением сезона. Столичный клуб пополнил новый специалист.
Журналист Владимир Зверов сообщил, что Владимир Малицкий присоединился к штабу Динамо как тренер-аналитик. Он будет помогать разбирать соперников и анализировать игру собственных футболистов.
Что изменилось в составе тренеров Динамо?
Ранее Малицкий работал в Буковине и Полесье. По данным журналиста, он уже присоединился к тренерскому штабу киевской команды.
Добавим, что журналист Виктор Вацко недавно высказался о структуре тренерского штаба Динамо. Он отметил, что в европейских клубах тренеры специализируются на стандартах, атаке, обороне – внимание уделяется даже самым мелким деталям.
По словам польского тренера Мацея Кендзёрика (которого цитирует Вацко), во времена Александра Шовковского в штабе было пять ассистентов, тогда как у Костюка – только два.
Кто входит в тренерский штаб Динамо Киев?
Главным тренером Динамо является Игорь Костюк, который ранее возглавлял молодежные команды клуба. Ему помогают ассистенты Олег Венглинский и Мацей Кендзерек.
Тренерский штаб также включает тренеров вратарей Тараса Луценко и Михаила Федунова и нескольких специалистов по физической подготовке – Виталия Кулибу, Сергея Мкртчана и Александра Васильева.
Кроме того, в структуре работают научная группа и медицинский персонал, которые вместе с тренерами обеспечивают подготовку первой команды.
Как и почему произошла смена тренера Динамо?
В ноябре 2025 года Динамо уволило Александра Шовковского после серии неудачных матчей в Премьер-лиге и поражения от кипрской Омонии (0:2) в Лиге конференций. Одной из причин изменений также стала критика болельщиков.
В ноябре Игорь Костюк стал главным тренером киевлян. Специалист, который ранее возглавлял молодежную команду U-19, работает в системе академии Динамо с конца 2010-х годов.
Под руководством Костюка Динамо проиграло СК Полтаве (1:2), победило Кудривку (2:1) и разгромило Верес (3:0), показав первые признаки стабилизации команды.
В Лиге конференций "бело-синие" под руководством Костюка сыграли два матча: на выезде уступили итальянской Фиорентине (2:1) и переиграли армянский Ноах (2:0).