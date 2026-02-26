Пропагандист сделал громкое заявление относительно формата проведения Олимпийских игр. Он раскритиковал национальные символы в спорте, назвав национализм "ужасным явлением", пишет sovsport.

Что предлагает Познер?

По словам пропагандиста, идеальная модель Олимпиады – это соревнования, где спортсмены выступают без флагов и государственных гимнов. Мол, спорт должен объединять людей, а не подчеркивать их национальную принадлежность.

Он также заявил, что именно национализм, по его мнению, становится причиной конфликтов, а потому отказ от государственной символики на Играх якобы помог бы уменьшить напряжение.

Впрочем, такие заявления выглядят особенно цинично, учитывая то, что Россия уже не первый год находится под санкциями из-за войны против Украины, а ее спортсмены допускаются к международным стартам в нейтральном статусе именно из-за агрессии Кремля.

Цинизм на фоне войны

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину немало международных федераций ввели ограничения для российских спортсменов.

Часть из них выступает без флага и гимна – но не из-за "борьбы с национализмом", а из-за ответственности государства-агрессора.

Международный олимпийский комитет своими заявлениями намекает на возвращение российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой.

