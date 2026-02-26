"Национализм – это ужасно": путинист предлагает всем странам выступать на Олимпиаде без флагов
- Российский телеведущий Владимир Познер предложил, чтобы спортсмены соревновались на Олимпиаде без национальных флагов и гимнов, считая, что это уменьшит конфликты.
- На фоне войны России против Украины, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе из-за международных санкций, а не из-за "борьбы с национализмом".
Российский телеведущий Владимир Познер выступил с очередным скандальным заявлением об Олимпиаде. Он предложил всем спортсменам соревноваться без флагов и гимнов.
Пропагандист сделал громкое заявление относительно формата проведения Олимпийских игр. Он раскритиковал национальные символы в спорте, назвав национализм "ужасным явлением", пишет sovsport.
Что предлагает Познер?
По словам пропагандиста, идеальная модель Олимпиады – это соревнования, где спортсмены выступают без флагов и государственных гимнов. Мол, спорт должен объединять людей, а не подчеркивать их национальную принадлежность.
Он также заявил, что именно национализм, по его мнению, становится причиной конфликтов, а потому отказ от государственной символики на Играх якобы помог бы уменьшить напряжение.
Впрочем, такие заявления выглядят особенно цинично, учитывая то, что Россия уже не первый год находится под санкциями из-за войны против Украины, а ее спортсмены допускаются к международным стартам в нейтральном статусе именно из-за агрессии Кремля.
Цинизм на фоне войны
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину немало международных федераций ввели ограничения для российских спортсменов.
Часть из них выступает без флага и гимна – но не из-за "борьбы с национализмом", а из-за ответственности государства-агрессора.
Международный олимпийский комитет своими заявлениями намекает на возвращение российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой.
Россияне на зимней Олимпиаде в Италии
- На этих Играх россияне официально не были представлены как нация, но индивидуальные нейтральные спортсмены все же участвовали в некоторых дисциплинах.
- В сборной Грузии 75% спортсменов на этой Олимпиаде – россияне, в частности фигуристы, которые живут и тренируются в Москве.
- Международный олимпийский комитет намекнул на возможность отмены санкций против российских спортсменов.