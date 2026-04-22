Путин наградил орденом боксера, который проиграл Усику в Москве и сбежал из России

Российский спорт остается в частичной изоляции с началом полномасштабной войны в Украине. Многие атлеты отстранены от международных соревнований или же вынуждены выступать под нейтральными флагами.

Санкции были ожидаемы, ведь россияне превратили спорт в инструмент пропаганды и войны. Очередным подобным поступком отметился российский диктатор Владимир Путин, сообщает KP.

Кого наградил Путин?

Президент страны-террористки выписал награды нескольким деятелям из мира спорта. Одним из них стал действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Спортсмен получил медаль ордена "за заслуги перед отечеством II степени" за вклад в развитие физической культуры и спорта. Также эта награда была выписана и известному боксеру Мурату Гассиеву.

Отметим, что спортсмен в этом году выехал из России, поселился в Армении и получил ее гражданство. Сейчас Мурат является обладателем регулярного пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

Этот титул он получил благодаря победе над болгарином Кубратом Пулевым в декабре прошлого года. В 35-ти поединках Гассиев одержал 32 победы и потерпел два поражения согласно данным Boxrec.

Одно из них произошло в 2018 году, когда россиянин уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Особенно символично, что Гассиев проиграл украинцу в Москве на глазах собственных фанатов.

