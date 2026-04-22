Санкції були очікувані, адже росіяни перетворили спорт на інструмент пропаганди та війни. Черговим подібним вчинком відзначився російський диктатор Володимир Путін, повідомляє KP.

Кого нагородив Путін?

Президент країни-терористки виписав нагороди кільком діячам зі світу спорту. Одним з них став чинний чемпіон UFC в найлегшій вазі Петро Ян.

Спортсмен отримав медаль ордену "за заслуги перед відчизною II ступеню" за внесок у розвиток фізичної культури та спорту. Також ця нагорода була виписана і відомому боксеру Мурату Гассієву.

Зазначимо, що спортсмен цього року виїхав з Росії, оселився у Вірменії та отримав її громадянство. Наразі Мурат є володарем регулярного поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі.

Цей титул він отримав завдяки перемозі над болгарином Кубратом Пулевим у грудні минулого року. У 35-ти поєдинках Гассієв здобув 32 перемоги та зазнав двох поразок згідно з даними Boxrec.

Одна з них сталась у 2018 році, коли росіянин поступився Олександру Усику у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Особливо символічно, що Гассієв програв українцю в Москві на очах власних фанатів.

