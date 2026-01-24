Динамо не может избавиться от скандального форварда: почему ФИФА заблокировала трансфер
- ФИФА заблокировала трансфер Владислава Бленуце из Динамо из-за правила, запрещающего играть за три команды в одном сезоне.
- Динамо Бухарест и Ботошани пытались добиться исключения для Бленуце, но ФИФА отказалась, и он останется в Киеве до лета.
Румын Владислав Бленуце с начала своего пребывания в Киеве вызвал лишь возмущение фанов Динамо из-за репоста пропагандистов в соцсетях. Теперь клуб даже при желании не может распрощаться с нападающим.
На Бленуце есть сразу двое потенциальных покупателей. Но на пути стоят правила ФИФА, пишет Digisport.
Почему Динамо не продает Бленуце?
Руководящий футбольный орган мира запрещает игрокам выступать сразу за три команды в течение одного сезона. Трансферы, которые могут привести к подобной ситуации, блокируются.
Бленуце в конце лета еще перед тем, как отправиться в Динамо, успел поиграть за клуб Крайова в Румынии. Поэтому свою "квоту" команд на сезон он уже исчерпал.
Кто хочет купить Бленуце у Динамо?
Нападающий заинтересовал сразу два со своей родины – Динамо Бухарест и Ботошани. Интересно, что оба пытались добиться у ФИФА исключения для Бленуце из общих правил.
Дело в том, что Крайова фактически прекратила существование. Поэтому румыны пытались доказать, что выступление форварда в их составе не имело спортивного смысла. Но в ФИФА пойти навстречу отказались. А Бленуце останется в Киеве по крайней мере до лета.
Какой скандал был связан с Бленуце в Динамо?
Только перейдя в киевскую команду, Владислав стал врагом для ультрас из-за своих соцсетей. Там он делал репосты российского пропагандиста Соловьева и сам распространял пророссийские высказывания.
Отбеливать репутацию пришлось гривной: румын пожертвовал 700 тысяч гривен на Вооруженные Силы Украины. За это даже получил от командования Воздушных Сил благодарность, которая немного успокоила гнев фанатов.
Как Бленуце проявил себя в Динамо?
По данным Transfermarkt, Бленуце сыграл за киевлян лишь 10 матчей, большинство даже не в стартовом составе.
На счету румына только один забитый мяч в поединке Лиги конференций со Зриньски.