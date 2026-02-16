Укр Рус
16 февраля, 13:17
4

Гераскевич после дисквалификации на Олимпиаде-2026 анонсировал новый проект: в чем суть

Александра Власова
Основные тезисы
  • Владислав Гераскевич основал фонд для поддержки семей погибших украинских спортсменов.
  • Фонд имеет целью создать стабильную поддержку для семей, благодаря международным фандрейзинговым усилиям в сотрудничестве с организацией "Athletes for Ukraine".

Владислав Гераскевич продолжает демонстрировать миру силу и дух Украины своими поступками, а также помогает конкретными действиями. Чтобы сделать еще больше, украинский спортсмен основал фонд помощи.

Украинский скелетонист, дисквалифицированный МОК на Олимпиаде-2026, объявил о новом проекте. В своих соцсетях спортсмен сообщил, что он направлен на поддержку семей погибших спортсменов, которые изображены на его "шлеме памяти".

На кого будет направлена поддержка, которую предоставляет Гераскевич?

Он убежден, что семьи погибших спортсменов нуждаются в поддержке "не только словами, но и конкретными действиями", и уже начал работу над организацией фандрейзинга для этих семей.

Здесь (на шлеме – 24 Канал) изображено всего 24 семьи, а, к сожалению, погибло гораздо больше спортсменов, мы должны об этом помнить и поддерживать их. Такова наша цель,
– добавил скелетонист.

Идея заключается в создании фонда, благодаря которому можно будет постоянно помогать семьям погибших спортсменов.

Весь мир сейчас говорит об Украине не потому что я и мой поступок, а потому что те спортсмены, которые изображены на моем шлеме. Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить,
– делится Владислав.

Сначала вместе с организацией Athletes for Ukraine скелетонист анонсировал сбор ориентированный на международную аудиторию.

Мы запускаем сбор средств совместно с немецкой организацией, которая представляет немецких спортсменов – "спортсмены для спортсменов". Считаю, что это замечательная акция, которая поможет почтить этих людей,
– сообщает Гераскевич.

Кто изображен на шлеме Гераскевича?

Скелетонист рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов.

  • Среди них – стрелок Алексей Хабаров, чемпион Украины и основатель спортивного клуба, погиб на фронте в Донецкой области; легкоатлетка и оператор FPV-дронов Екатерина Троян получила тяжелое ранение на Покровском; 13-летний Назар Зуй погиб вместе с родителями в Мариуполе; дзюдоистка Виктория Ивашко и художественная гимнастка Карина Дяченко – маленькие герои, которые не дождались своего часа.

  • Среди юных и взрослых чемпионов – кикбоксерка Карина Бахур, боксер Максим Галиничев, прыгун в воду Никита Козубенко, легкоатлет Роман Полищук, велосипедист Андрей Куценко и многие другие, которые погибли, защищая Украину.

  • Тренеры и ветераны спорта, как Тарас Шпук, борец Андрей Яременко, богатыри Павел Ищенко и Иван Кононенко, тяжеловес Владимир Андрощук, фехтовальщик Федор Епифанов и хоккеист Алексей Логинов также положили жизнь за Родину.

  • Мария Лебедь и Дарья Курдель погибли во время обстрелов Днепра и Кривого Рога; фигурист Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом, биатлонист Евгений Малышев – под Харьковом, а тяжелоатлетка Алина Перегудова вместе с мамой и дядей – в Мариуполе.