"Никакие 800 тысяч долларов не поступали": Гераскевич опроверг слухи о деньгах после Олимпиады

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич опроверг слухи о якобы 800 тысячах долларов, которые ему должны были поступить после Олимпиады. Спортсмен назвал эти сообщения фейком.

После своей дисквалификации на Олимпиаде-2026 украинский атлет стал одной из самых обсуждаемых фигур Игр – однако не из-за спортивных достижений, а из-за символического "шлема памяти". Зато возникли интернет-слухи об огромной сумме денег, которые Гераскевич якобы получил, пишет Главком.

Почему возникли слухи о 800 тысячах долларов?

По словам скелетониста, недавно в фейсбуке у него спросили, передаст ли он 800 тысяч долларов, полученных после Олимпийских игр, семьям погибших.

Это все большой миф. Мне не поступали никакие 800 тысяч долларов. Это какие-то огромные средства,

– ответил Гераскевич.

Он связал эти сообщения с работой ботоферм в соцсетях.

Спортсмен также подчеркнул, что средства, поступающие в связи с его деятельностью, направляются в благотворительный фонд, а не на его личные счета, и он не может комментировать детали из-за правил МОК.

Символика, дисквалификация и дальнейшие планы

Во время Олимпийских игр Гераскевич хотел выступать в особом "шлеме памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабной войны с Россией. Однако Международный олимпийский комитет запретил такие символы во время соревнований.

Из-за этого атлет был дисквалифицирован без участия в основных соревнованиях, а его апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне не изменила решение.

Несмотря на это Гераскевич не исключает возможности продолжить карьеру и планирует юридические шаги, а также работает над проектами поддержки семей погибших коллег-спортсменов.

Что известно о Владиславе Гераскевиче?