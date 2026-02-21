После своей дисквалификации на Олимпиаде-2026 украинский атлет стал одной из самых обсуждаемых фигур Игр – однако не из-за спортивных достижений, а из-за символического "шлема памяти". Зато возникли интернет-слухи об огромной сумме денег, которые Гераскевич якобы получил, пишет Главком.
Почему возникли слухи о 800 тысячах долларов?
По словам скелетониста, недавно в фейсбуке у него спросили, передаст ли он 800 тысяч долларов, полученных после Олимпийских игр, семьям погибших.
Это все большой миф. Мне не поступали никакие 800 тысяч долларов. Это какие-то огромные средства,
– ответил Гераскевич.
Он связал эти сообщения с работой ботоферм в соцсетях.
Спортсмен также подчеркнул, что средства, поступающие в связи с его деятельностью, направляются в благотворительный фонд, а не на его личные счета, и он не может комментировать детали из-за правил МОК.
Символика, дисквалификация и дальнейшие планы
Во время Олимпийских игр Гераскевич хотел выступать в особом "шлеме памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабной войны с Россией. Однако Международный олимпийский комитет запретил такие символы во время соревнований.
Из-за этого атлет был дисквалифицирован без участия в основных соревнованиях, а его апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне не изменила решение.
Несмотря на это Гераскевич не исключает возможности продолжить карьеру и планирует юридические шаги, а также работает над проектами поддержки семей погибших коллег-спортсменов.
Что известно о Владиславе Гераскевиче?
- Гераскевич трижды представлял страну на зимних Олимпиадах. Во время Олимпиады-2022 в Пекине он привлек внимание плакатом против войны за две недели до полномасштабного вторжения России.
- На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Владислав был знаменосцем сборной Украины.
- Скелетониста не допустили к старту на зимних Олимпийских играх-2026 из-за "шлема памяти" – специально оформленный шлем с изображениями погибших украинских спортсменов и тренеров, которые стали жертвами российской агрессии.