Після своєї дискваліфікації на Олімпіаді-2026 український атлет став однією з найобговорюваніших фігур Ігор – однак не через спортивні досягнення, а через символічний "шолом пам'яті". Натомість виникли інтернет-чутки про величезну суму грошей, які Гераскевич нібито отримав, пише Главком.

Чому виникли чутки про 800 тисяч доларів?

За словами скелетоніста, нещодавно у фейсбуці в нього запитали, чи передасть він 800 тисяч доларів, отриманих після Олімпійських ігор, сім'ям загиблих.

Це все великий міф. Мені не надходили ніякі 800 тисяч доларів. Це якісь шалені кошти,

– відповів Гераскевич.

Він пов'язав ці повідомлення із роботою ботоферм у соцмережах.

Спортсмен також підкреслив, що кошти, які надходять у зв'язку з його діяльністю, спрямовуються до благодійного фонду, а не на його особисті рахунки, і він не може коментувати деталі через правила МОК.

Символіка, дискваліфікація і подальші плани

Під час Олімпійських ігор Гераскевич хотів виступати в особливому "шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабної війни з Росією. Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив такі символи під час змагань.

Через це атлет був дискваліфікований без участі в основних змаганнях, а його апеляція до Спортивного арбітражного суду у Лозанні не змінила рішення.

Попри це Гераскевич не відкидає можливості продовжити кар'єру і планує юридичні кроки, а також працює над проєктами підтримки родин загиблих колег-спортсменів.

