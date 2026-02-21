Після своєї дискваліфікації на Олімпіаді-2026 український атлет став однією з найобговорюваніших фігур Ігор – однак не через спортивні досягнення, а через символічний "шолом пам'яті". Натомість виникли інтернет-чутки про величезну суму грошей, які Гераскевич нібито отримав, пише Главком.
Чому виникли чутки про 800 тисяч доларів?
За словами скелетоніста, нещодавно у фейсбуці в нього запитали, чи передасть він 800 тисяч доларів, отриманих після Олімпійських ігор, сім'ям загиблих.
Це все великий міф. Мені не надходили ніякі 800 тисяч доларів. Це якісь шалені кошти,
– відповів Гераскевич.
Він пов'язав ці повідомлення із роботою ботоферм у соцмережах.
Спортсмен також підкреслив, що кошти, які надходять у зв'язку з його діяльністю, спрямовуються до благодійного фонду, а не на його особисті рахунки, і він не може коментувати деталі через правила МОК.
Символіка, дискваліфікація і подальші плани
Під час Олімпійських ігор Гераскевич хотів виступати в особливому "шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабної війни з Росією. Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив такі символи під час змагань.
Через це атлет був дискваліфікований без участі в основних змаганнях, а його апеляція до Спортивного арбітражного суду у Лозанні не змінила рішення.
Попри це Гераскевич не відкидає можливості продовжити кар'єру і планує юридичні кроки, а також працює над проєктами підтримки родин загиблих колег-спортсменів.
Що відомо про Владислава Гераскевича?
- Гераскевич тричі представляв країну на зимових Олімпіадах. Під час Олімпіади-2022 у Пекіні він привернув увагу плакатом проти війни за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
- На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо Владислав був прапороносцем збірної України.
- Скелетоніста не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх‑2026 через "шолом пам'яті" – спеціально оформлений шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів і тренерів, які стали жертвами російської агресії.