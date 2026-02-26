"Системно уничтожает Украину и подыгрывает России": Гераскевич о Бубке, который до сих пор Герой Украины
- Владислав Гераскевич призвал Верховную Раду лишить Сергея Бубку звания Героя Украины из-за его сотрудничества с россиянами.
- Гераскевич выразил возмущение тем, что Бубка сохраняет звание, несмотря на поддержку российских интересов в международных спортивных организациях.
В четверг, 26 февраля, Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде Украины. Он обратил внимание на то, что Сергей Бубка до сих пор сохраняет звание Героя Украины.
С трибуны Верховной Рады украинский скелетонист призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Об этом сообщает 24 канал.
Что сказал Гераскевич в Верховной Раде о Бубке?
В Украине есть несколько представителей в МОК, среди которых Сергей Бубка, который до сих пор носит звание Героя Украины.
Скелетонист выразил возмущение тем, что Бубка сохраняет это звание и сотрудничает с оккупантами, допускает российские флаги в организации, которой руководит, и подыгрывает России.
По словам Гераскевича, ношение этого звания недопустимо, ведь оно сейчас присуждается в основном посмертно, поэтому он призвал способствовать лишению Бубки этой награды через наложение санкций.
Что известно о Бубке и его звании Героя Украины?
- Бубка, бывший президент Национального олимпийского комитета Украины, до сих пор имеет звание Героя Украины, несмотря на критику со стороны украинских спортсменов и общественных деятелей.
- Адвокат Гераскевича, Евгений Пронин призвал лишить Бубку этого звания, отмечая, что легкоатлет якобы сотрудничает с Россией, молчаливо поддерживает пророссийские позиции в МОК и имеет связи с российскими компаниями и политическими структурами,, которые вредят Украине.
В то же время по закону Украины лишить звания Героя можно только по обвинительному приговору суда или решению Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Сейчас таких решений против Бубки нет, поэтому его почетное звание остается в силе.