МОК разрешил Гераскевичу почтить память погибших на войне спортсменов во время Олимпиады
- МОК разрешил Владиславу Гераскевичу надеть черную ленту на выступление.
- Ранее организация запретила ему надеть шлем в память о жертвах войны в Украине.
Украинские атлеты продолжают выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Соревнования проходят в Милане и близлежащих регионах Италии с 6 по 22 февраля.
Одним из лидеров нашей сборной является скелетонист Владислав Гераскевич. Спортсмен не только достойно представляет Родину, но и открыто говорит о реалиях войны в Украине.
Как МОК пошел навстречу Гераскевичу?
Скелетонист выступил на тренировках Олимпиады в шлеме, где изображены погибшие на войне спортсмены. Однако МОК запретил Гераскевичу использовать его на соревнованиях.
Комитет считает эту акцию политизированной. Зато представитель организации Марк Адамс рассказал, что украинцу пошли навстречу в другом вопросе, сообщает ютуб-канал МОК.
Адамс заявил, что Владиславу разрешено надеть черную ленту на выступление в память о спортсменах, которых Россия убила на войне. Он представил этот жест как "шаг навстречу" украинцу и "исключение из руководящих принципов МОК".
Также представитель организации заверил, что украинцу не будут мешать высказываться на пресс-конференции и в микст-зоне. Отметим, что Гераскевич будет соревноваться в мужском турнире по скелетону 12 – 13 февраля.
Что известно о скандалах на зимней Олимпиаде-2026?
- Игры в Италии уже запомнились несколькими скандальными ситуациями. Накануне церемонии открытия в Италии сообщили о массированных хакерских атаках со стороны россиян на инфраструктуру Игр.
- Под угрозой оказались сайты спортивных организаций,, гостиничные базы данных и программы МВД Италии. При этом МОК позволяет спортсменам из России и Беларуси выступать под нейтральным флагом.
- На соревнования в Италию приехало 20 атлетов из этих стран. Легендарный хоккеист Доминик Гашек эмоционально высказался относительно допуска россиян и белорусов к Играм.
- К слову, российская символика под запретом на соревнованиях, сообщает Sveriges Radio. Кроме того, итальянцы массово протестуют против Олимпийских игр в Милане и регионе из-за вреда для окружающей среды.