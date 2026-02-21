Известный тревел-блогер представит Украину на Паралимпиаде
- Украинский блогер Владислав Хильченко, автор проекта "Однією Правою", квалифицировался на Паралимпиаду 2026 в дисциплине парасноуборд.
- Международный паралимпийский комитет разрешил участие россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026, что вызвало бойкот со стороны украинских чиновников.
Автор тревел-проекта "Одной Правой" квалифицировался на Игры в соревнованиях по парасноуборду. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Италии.
Украинский тревел-блогер Владислав Хильченко представит Украину на Паралимпиаде в зимних видах спорта в Италии. Он попал в перечень спортсменов, которые выступят в парасноуборде, информирует fis-ski.
Как тревел-блогер стал паралимпийцем?
33-летний украинский блогер, автор и ведущий ютуб-проекта "Одной Правой" прошел квалификацию на Паралимпийские игры 2026 года.
Он будет выступать в дисциплине парасноуборд в классе SB-UL – категории для спортсменов с нарушением или ампутацией верхних конечностей.
Участие Хильченко в Паралимпиаде имеет не только спортивный, но и социальный и культурный резонанс. Он демонстрирует пример активной жизни и преодоления трудностей, а также привлекает внимание к параспортсменам и возможностям людей с инвалидностью.
Путь от YouTube до Паралимпиады
Владислав Хильченко начал свою медийную карьеру как тревел-блогер, снимая видео о путешествиях по Украине и миру. Его ютуб-канал "Одной Правой" насчитывает почти 400 000 подписчиков, а сам Хильченко популяризирует активный туризм, показывая малоизвестные маршруты, местную культуру и гастрономию.
В 2016 году он потерял руку в результате ДТП, но не только вернулся к спорту, но и превратил свою историю в источник вдохновения для других: спорт, путешествия и видеоблогинг стали для него образом жизни.
Скандалы перед Паралимпийскими играми-2026
- Международный паралимпийский комитет разрешил участие россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026 под национальными флагами, что вызвало бойкот со стороны украинских чиновников.
- Украинские паралимпийцы смогут выступить на Играх, но украинские чиновники не будут посещать официальные мероприятия и призывают других присоединиться к бойкоту.
- Украина также призывает чиновников других государств присоединиться к этому бойкоту и игнорировать паралимпийские мероприятия – и благодарит каждого из свободного мира, кто откликнется на эту инициативу.