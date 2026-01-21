Зажег в январе: форвард сборной Украины претендует на звание лучшего игрока месяца в Испании

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат достиг существенного прогресса в прошлом году. Футболист второй раз подряд стал лучшим бомбардиром УПЛ и перебрался в топ-лигу.

Динамо продало нападающего в Жирону, где уже выступал другой украинец Виктор Цыганков. Ванат сразу стал основным форвардом каталонцев и получил признание в Испании, сообщает Ла Лига.

На что претендует Ванат?

Особенно игрок зажег в конце декабря прошлого года, а также в январе текущего. Ванат забил в нескольких встречах подряд и стал одним из лучших игроков чемпионата.

Ла Лига объявила список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста турнира в январе. Среди пяти кандидатов есть и украинский нападающий.

Конкуренцию Ванату составят Александер Серлот (Атлетико), Ведат Мурики (Мальорка), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад) и Маркос Алонсо (Сельта). Кроме того, Владислав еще и претендует на награду "лучший гол месяца".

Ла Лига выделила победный гол украинца в ворота Осасуны в рамках 19-го тура. Ванат тогда пяткой красиво замкнул прострел Алекса Морено с фланга. Конкурентами в этой номинации являются Гонсало Гарсия из Реала и Карлос Ромеро из Эспаньола.

Как Ванат и Цыганков играют за Жирону?