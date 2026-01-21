Укр Рус
21 січня, 23:15
Запалив у січні: форвард збірної України претендує на звання найкращого гравця місяця в Іспанії

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Владислав Ванат претендує на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі.
  • Нападник також забив один з найкращих голів у січні.

Нападник збірної України Владислав Ванат досяг суттєвого прогресу минулого року. Футболіст вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ та перебрався до топ-ліги.

Динамо продало нападника в Жирону, де вже виступав інший українець Віктор Циганков. Ванат одразу став основним форвардом каталонців та отримав визнання в Іспанії, повідомляє Ла Ліга.

На що претендує Ванат?

Особливо гравець запалив наприкінці грудня минулого року, а також у січні поточного. Ванат забив у кількох зустрічах поспіль та став одним з найкращих гравців чемпіонату.

Ла Ліга оголосила список гравців, які претендують на звання найкращого футболіста турніру у січне. Серед п'яти кандидатів є і український нападник. 

Конкуренцію Ванату складуть Александер Серлот (Атлетіко), Ведат Мурікі (Мальорка), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад) та Маркос Алонсо (Сельта). Крім того, Владислав ще й претендує на нагороду "найкращий гол місяця".

Ла Ліга виділила переможний гол українця у ворота Осасуни в рамках 19-го туру. Ванат тоді п'ятою красиво замкнув простріл Алекса Морено з флангу. Конкурентами в цій номінації є Гонсало Гарсія з Реала та Карлос Ромеро з Еспаньола.

Як Ванат забивав Осасуні: дивитися відео

Як Ванат та Циганков грають за Жирону?

  • Ванат став гравцем Жирони влітку 2025 року. Форварда Динамо обійшовся каталонцям приблизно у 15 мільйонів євро згідно з даними Transfermarkt.
  • Українець одразу став гравцем основи та вже має у своєму активі 8 голів у 19-ти зустрічах. У січні українець оформив чотир м'ячі в трьох матчах. У свою чергу Циганков виступає за Жирону вже три роки.
  • За цей час Віктор оформив 18 голів та 20 асистів, а також допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Іспанії в сезоні 2023 – 2024. До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа.
  • Завдяки трьом перемогам у січні Жирона змогла застрибнути в середину турнірної таблиці. Підопічні Мічела піднялись на 11 місце та випереджають зону вильоту на п'ять очок.