13 февраля, 09:55
За флаг России на шлеме не было санкций, – Гераскевич указал на подыгрывание МОК пропаганде

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владислав Гераскевич заявил, что на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии присутствовало много российских флагов, и МОК не применил санкции за нарушение правил. А против "шлема памяти" соответствующие санкции были.
  • Гераскевич выразил обеспокоенность руководительнице МОК Кирсти Ковентри о несправедливости в применении правил, указывая на подыгрывание российской пропаганде.

Во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии на трибунах было много российских флагов. Однако Международный олимпийский комитет не отреагировал на нарушение правил в этой ситуации.

Об этом заявил украинский скелетонист Владислав Гераскевич на пресс-конференции с журналистами, передают "Новости.LIVE".

Что сказал Гераскевич о подыгрывании пропаганде на зимних Олимпийских играх?

Владислав Гераскевич сказал, что во время зимних Олимпийских игр в Италии украинские спортсмены видели много российских флагов. Более того, флаг страны-агрессора видели на шлеме итальянского сноубордиста.

Несмотря на нарушение правил МОК, этот спортсмен и зрители (с российскими флагами – 24 Канал), насколько мне известно, не получили никаких санкций и не были дисквалифицированы, 
– отметил скелетонист.

Спортсмен также отметил, что указал руководительнице МОК Кирсти Ковентри на несправедливость, ведь с одной стороны комитет ничего не говорит о российских флагах на шлеме итальянского сноубордиста или у зрителей на трибунах, но с другой стороны возмущаются его "шлемом памяти".

"Они (Международный олимпийский комитет – 24 Канал) пытаются применять правила так, что некоторые могут считать это несправедливым, То я думаю, это играет на руку российской пропаганде, и я ей (Кирсти Ковентри – 24 Канал) об этом сказал. Я выразил ей свои беспокойства", – объяснил Гераскевич.

Он подчеркнул, что не хочет скандала, а также хочет найти хороший выход из ситуации с дисквалификацией.

Что будет с участием Гераскевича в зимних Олимпийских играх дальше?

  • Владислав Гераскевич подал апелляцию на решение МОК о дисквалификации по ускоренной процедуре и ждет решения в течение 24 часов. Поэтому спортсмен еще сохраняет шанс на участие в Олимпийских играх.

  • До этого Международный олимпийский комитет лишил украинца возможности выступления на соревнованиях. Причиной стал "шлем памяти", который Владислав надевал на тренировках.

  • Позже это решение было отозвано. МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры, спортсмен сможет оставаться на зимней Олимпиаде как официальный представитель от Украины, однако отстранение от соревнований остается в силе.

  • Стоит отметить, что как украинцы, так и иностранцы поддержали Владислава Гераскевича на фоне его дисквалификации. Люди активно критикуют МОК и благодарят скелетониста за патриотическую позицию.