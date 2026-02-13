За флаг России на шлеме не было санкций, – Гераскевич указал на подыгрывание МОК пропаганде

Во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии на трибунах было много российских флагов. Однако Международный олимпийский комитет не отреагировал на нарушение правил в этой ситуации.

Об этом заявил украинский скелетонист Владислав Гераскевич на пресс-конференции с журналистами, передают "Новости.LIVE".

Что сказал Гераскевич о подыгрывании пропаганде на зимних Олимпийских играх?

Владислав Гераскевич сказал, что во время зимних Олимпийских игр в Италии украинские спортсмены видели много российских флагов. Более того, флаг страны-агрессора видели на шлеме итальянского сноубордиста.

Несмотря на нарушение правил МОК, этот спортсмен и зрители (с российскими флагами – 24 Канал), насколько мне известно, не получили никаких санкций и не были дисквалифицированы,

– отметил скелетонист.

Спортсмен также отметил, что указал руководительнице МОК Кирсти Ковентри на несправедливость, ведь с одной стороны комитет ничего не говорит о российских флагах на шлеме итальянского сноубордиста или у зрителей на трибунах, но с другой стороны возмущаются его "шлемом памяти".

"Они (Международный олимпийский комитет – 24 Канал) пытаются применять правила так, что некоторые могут считать это несправедливым, То я думаю, это играет на руку российской пропаганде, и я ей (Кирсти Ковентри – 24 Канал) об этом сказал. Я выразил ей свои беспокойства", – объяснил Гераскевич.

Он подчеркнул, что не хочет скандала, а также хочет найти хороший выход из ситуации с дисквалификацией.

Что будет с участием Гераскевича в зимних Олимпийских играх дальше?