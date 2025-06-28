Врачи диагностировали у Владислава Кочергина травму мениска и разрыв крестообразных связок. Футболист уже перенес хирургическое вмешательство, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ракува.

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Ракув ждет возвращения Кочергина

Кочергину прооперировали травмированное колено. Фото из больницы опубликовала медиаслужба польского клуба.

Теперь наш игрок пройдет несколько месяцев реабилитации. Мы ждем тебя, Владислав! Выздоравливай скорее!,

– говорится в сообщении Ракува.

Владислав Кочергин в больнице после операции / фото ФК Ракув

Отметим, что процесс восстановления после такой травмы может длиться от 6 до 12 месяцев. Все будет зависеть от организма футболиста и тяжести повреждения.

Справка. Владислав Кочергин вызывался в лагерь сборной Украины в 2021 году. В товарищеском матче против Чехии (1:1) полузащитник отыграл 14 минут. Тогда Владислав представлял луганскую Зарю.

Напомним, что Владислав Кочергин является основным игроком серебряного призера чемпионата Польши. Потеря такого футболиста на длительный срок может стать значительной проблемой для тренерского штаба "красно-синих".

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины Александр Рыбка завершил карьеру. Он присоединился к одесскому Черноморцу, где будет работать тренером вратарей.