Лікарі діагностували у Владислава Кочергіна травму меніска та розрив хрестоподібних зв'язок. Футболіст вже переніс хірургічне втручання, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ракува.

До теми Кандидат у збірну України зазнав важкої травми перед стартом сезону

Ракув чекає на повернення Кочергіна

Кочергіну прооперували травмоване коліно. Фото з лікарні опублікувала медіаслужба польського клубу.

Тепер наш гравець пройде кілька місяців реабілітації. Ми чекаємо на тебе, Владиславе! Одужуй швидше!,

– йдеться у повідомленні Ракува.

Владислав Кочергін у лікарні після операції / фото ФК Ракув

Зазначимо, що процес відновлення після такої травми може тривати від 6 до 12 місяців. Все залежатиме від організму футболісту та важкості ушкодження.

Довідка. Владислав Кочергін викликався у табір збірної України у 2021 році. У товариському матчі проти Чехії (1:1) півзахисник відіграв 14 хвилин. Тоді Владислав представляв луганську Зорю.

Нагадаємо, що Владислав Кочергін є основним гравцем срібного призера чемпіонату Польщі. Втрата такого футболіста на тривалий термін може стати значною проблемою для тренерського штабу "червоно-синіх".

Раніше повідомлялося, що колишній гравець збірної України Олександр Рибка завершив кар'єру. Він приєднався до одеського Чорноморця, де працюватиме тренером воротарів.