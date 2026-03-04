"Мне все равно, они едва держатся": Трамп сделал громкое заявление относительно будущего Ирана

Война на Ближнем востоке набирает обороты и интенсивность. Эскалация началась 28 февраля и продолжается уже пять дней.

К сожалению, высокий уровень опасности в регионе негативно влияет и на мир спорта. Одним из возможных последствий конфликта является снятие сборной Ирана с чемпионата мира по футболу, сообщает USA Today.

По теме Иран может сняться с чемпионата мира: кто его заменит и какие шансы у Украины

Что сказал Трамп о сборной Ирана?

На днях президент местной футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что Иран может бойкотировать выступление на Мундиале. Пока что окончательное решение не принято.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп уже прокомментировал вероятность неприезда сборной Ирана. Глава Белого дома не выразил никакого беспокойства по этому поводу.

Я не занимаюсь этим, мне на самом деле безразлично. На мой взгляд, Иран потерпел очень серьезное поражение, ведь они едва держатся,

– заявил Трамп.

В свою очередь свое мнение высказал председатель федерации футбола США Джей Ти Бетсон, сообщает Sky Sports. Он выразил надежду, что Ирану все же удастся принять участие в Мундиале.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на выходных сообщил о намерении провести безопасный и надежный чемпионат мира с участием всех команд. И мы, безусловно, всячески это поддерживаем. Мы несколько раз играли с национальной командой Ирана на мировых первенствах. Как и в матче с любым другим соперником на этом турнире, наша задача – победа,

– высказался Бетсон.

Война США против Ирана: что известно?

Напомним, что военные действия на Ближнем востоке начались 28 февраля. Причиной стало решение президента США о проведении специальной военной операции против Ирана.

Американская армия вместе с Израилем нанесла ряд ударов по объектам в Иране. Целью стран является изменение режима в Иране и уничтожение его ядерного потенциала.

Во время одной из атак был убит верховный лидер страны аятолла Хаменеи. Иран же начал бить в ответ, но по многим другим странам в регионе. Под атакой иранских беспилотников и ракет оказались Израиль, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.

Иран атаковал нефтедобывающие объекты, а также гражданскую инфраструктуру. Кроме того, был заблокирован Ормузский пролив, что вызвало повышение цен на нефть и газ.

Что известно о чемпионате мира-2026?