Российский спорт оказался под массовыми санкциями с началом полномасштабной войны в Украине. Многие атлеты из страны-террористки недопущены к соревнованиям или же выступают под нейтральным флагом.

При этом россияне максимально пытаются дискредитировать идею санкций против них. Очередное дикое заявление выдал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По теме МПК объяснил, почему запретил форму Украины с Крымом на Паралимпиаде-2026

Отстранят ли США от спорта?

Поводом для новой ерунды стало начало военной операции США и Израиля против Ирана. Поэтому россияне начали поднимать вопрос возможного отстранения американских спортсменов от соревнований.

Однако Лавров заявил, что не верит в это. По его мнению, ни Международный олимпийский комитет, ни паралимпийский не пойдут на такой шаг, намекая на двойные стандарты.

Ставили неоднократно вопрос о том, что сделает сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения. Это касается и Олимпийского комитета, других федераций, которые проводят соревнования. Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не решится применить такого рода шаги,

– заявил Лавров.

Что случилось на Ближнем востоке?

Напомним, что военные действия на Ближнем востоке возобновились 28 февраля после массированной атаки США и Израиля по объектам в Иране. Целью первых двух стран была смена режима в Иране и уничтожение его ядерного потенциала.

В конце концов во время одной из атак был убит верховный лидер страны аятолла Хаменеи, о чем сообщило издание The Times of Israel. В ответ на спецоперацию амариканцев Иран стал атаковать многие другие страны в том регионе.

Под ударом ракет и беспилотников оказались Израиль, Оман, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и другие. Иран атаковал нефтедобывающие объекты, а также гражданскую инфраструктуру.

Почему Россия оказалась под санкциями в спорте?