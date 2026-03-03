При этом россияне максимально пытаются дискредитировать идею санкций против них. Очередное дикое заявление выдал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Отстранят ли США от спорта?
Поводом для новой ерунды стало начало военной операции США и Израиля против Ирана. Поэтому россияне начали поднимать вопрос возможного отстранения американских спортсменов от соревнований.
Однако Лавров заявил, что не верит в это. По его мнению, ни Международный олимпийский комитет, ни паралимпийский не пойдут на такой шаг, намекая на двойные стандарты.
Ставили неоднократно вопрос о том, что сделает сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения. Это касается и Олимпийского комитета, других федераций, которые проводят соревнования. Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не решится применить такого рода шаги,
– заявил Лавров.
Что случилось на Ближнем востоке?
Напомним, что военные действия на Ближнем востоке возобновились 28 февраля после массированной атаки США и Израиля по объектам в Иране. Целью первых двух стран была смена режима в Иране и уничтожение его ядерного потенциала.
В конце концов во время одной из атак был убит верховный лидер страны аятолла Хаменеи, о чем сообщило издание The Times of Israel. В ответ на спецоперацию амариканцев Иран стал атаковать многие другие страны в том регионе.
Под ударом ракет и беспилотников оказались Израиль, Оман, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и другие. Иран атаковал нефтедобывающие объекты, а также гражданскую инфраструктуру.
Почему Россия оказалась под санкциями в спорте?
- Начало полномасштабной войны в Украине в 2022-м стало поводом для отстранения России от многих соревнований. В командных видах спорта страну забанили во всех официальных турнирах.
- При этом индивидуальные атлеты могут соревноваться в нейтральном статусе. Но для участия они должны доказать свою непричастность к военным структурам.
- Причиной для бана стала не только неспровоцированная агрессия террористической страны, а и отказ большинства стран мира соревноваться с россиянами. Если бы ее оставили в спорте, это подорвало бы целостность соревнований.
- При этом в последнее время санкции против России ослабевают, ведь некоторые федерации начали снимать бан с России. Особенно разочаровал Международный паралимпийский комитет.
- На зимней Паралимпиаде-2026 россияне смогут соревноваться под своей национальной символикой. Однако со слов Лаврова понятно, что они ожидали еще и жесткие санкции против США.