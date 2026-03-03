При этом россияне максимально пытаются дискредитировать идею санкций против них. Очередное дикое заявление выдал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По теме МПК объяснил, почему запретил форму Украины с Крымом на Паралимпиаде-2026

Отстранят ли США от спорта?

Поводом для новой ерунды стало начало военной операции США и Израиля против Ирана. Поэтому россияне начали поднимать вопрос возможного отстранения американских спортсменов от соревнований.

Однако Лавров заявил, что не верит в это. По его мнению, ни Международный олимпийский комитет, ни паралимпийский не пойдут на такой шаг, намекая на двойные стандарты.

Ставили неоднократно вопрос о том, что сделает сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения. Это касается и Олимпийского комитета, других федераций, которые проводят соревнования. Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не решится применить такого рода шаги,

– заявил Лавров.

Что случилось на Ближнем востоке?

Напомним, что военные действия на Ближнем востоке возобновились 28 февраля после массированной атаки США и Израиля по объектам в Иране. Целью первых двух стран была смена режима в Иране и уничтожение его ядерного потенциала.

В конце концов во время одной из атак был убит верховный лидер страны аятолла Хаменеи, о чем сообщило издание The Times of Israel. В ответ на спецоперацию амариканцев Иран стал атаковать многие другие страны в том регионе.

Под ударом ракет и беспилотников оказались Израиль, Оман, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и другие. Иран атаковал нефтедобывающие объекты, а также гражданскую инфраструктуру.

Почему Россия оказалась под санкциями в спорте?