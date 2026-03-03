При цьому росіяни максимально намагаються дискредитувати ідею санкцій проти них. Чергову дику заяву видав голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

Чи відсторонять США від спорту?

Приводом для нової нісенітниці став початок військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Через це росіяни почали підіймати питання можливого відстронення американських спортсменів від змагань.

Проте Лавров заявив, що не вірить у це. На його думку, ані Міжнародний олімпійський комітет, ані паралімпійський не підуть на такий крок, натякаючи на подвійні стандарти.

Ставили неодноразово питання про те, що зробить зараз Міжнародний паралімпійський комітет, чи будуть у нього якісь рішення. Це стосується і Олімпійського комітета, інших федерацій, які проводять змагання. Відповідь відсутня. Очевидно, що ніхто не наважиться застосувати такого роду кроки,

– заявив Лавров.

Що трапилось на Близькому сході?

Нагадаємо, що військові дії на Близькому сході поновились 28 лютого після масованої атаки США та Ізраїлю по об'єктах в Ірані. Метою перших двох країн була зміна режиму в Ірані та знищення його ядерного потенціалу.

Зрештою під час однієї з атак було вбито верховного лідера країни аятоллу Хаменеї, про що повідомило видання The Times of Israel. У відповідь на спецоперацію амариканці Іран став атакувати багато інших країн у тому регіоні.

Під ударом ракет та безпілотників опинились Ізраїль, Оман, Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ та інші. Іран атакував нафтовидобувні об'єкти, а також цивільну інфраструктуру.

Чому Росія опинилась під санкціями у спорті?