9 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания погиб украинский боксер Владимир Мандзюк. Жизнь воина оборвалась вблизи Алексеевки в Сумской области, информирует 24 канал со ссылкой на Ассоциацию бокса Украины.

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Что известно о Владимире Мандзюке

Владимир Мандзюк родом из поселка Дружба Микулинецкой общины, в Тернопольской области. Он профессионально занимался боксом и был победителем многих международных турниров.

Владимир Мандзюк стал на защиту Украины осенью 2024 года, присоединившись к Силам специальных операций. Героя посмертно наградили "Золотым Крестом" по приказу Главнокомандующего ВСУ Сырского А.С.

На щите домой, на Тернопольщину, возвращается Владимир Мандзюк, позывной "Воха". Мастер спорта Украины по боксу, воспитанник клуба "Ринг", многократный чемпион и призер всеукраинских и международных турниров, чемпион Украины среди студентов. Боец в ринге – бесстрашный воин на поле битвы. Владимир был настоящим – честным, надежным, искренним. Любил жизнь, имел большие мечты, большие цели и высокие достижения. Его уважали друзья, ценили собратья – он был примером силы духа для молодежи,

– говорится в сообщении ассоциации.

Прощание с Владимиром Мандзюком состоится в поселке Дружба 13 апреля 2025 года. Начало погребения в 14:00.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Мандзюка. Вечная слава павшему Герою Украины!