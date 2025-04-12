9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув український боксер Володимир Мандзюк. Життя воїна обірвалось поблизу Олексіївки у Сумській області, інформує 24 канал із посиланням на Асоціацію боксу України.

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Що відомо про Володимира Мандзюка

Володимир Мандзюк родом із селища Дружба Микулинецької громади, що Тернопільській області. Він професійно займався боксом та був переможцем багатьох міжнародних турнірів.

Володимир Мандзюк став на захист України восени 2024 року, долучившись до Сил спеціальних операцій. Героя посмертно нагородили "Золотим Хрестом" за наказом Головнокомандувача ЗСУ Сирського О.С.

На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний «Воха». Майстер спорту України з боксу, вихованець клубу «Ринг», багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць у ринзі – безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим. Любив життя, мав великі мрії, великі цілі й високі досягнення. Його поважали друзі, цінували побратими – він був прикладом сили духу для молоді,

– йдеться у повідомленні асоціації.

Прощання з Володимиром Мандзюком відбудеться у селищі Дружба 13 квітня 2025 року. Початок поховання о 14:00.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям Володимира Мандзюка. Вічна слава полеглому Герою України!