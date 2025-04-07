У неділю, 6 квітня, в Україні та світі відзначали Міжнародний день спорту. До цієї дати МЗС опублікувало статистику загиблих спортсменів та тренерів від рук російських окупантів, повідомляє 24 канал.

Читайте також На фронті загинув відомий український альпініст Тарас Цушко

Скільки спортсменів загинуло на війні з Росією

Українські воїни мужньо боронять Батьківщину від російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Серед захисників чимало спортсменів та тренерів, які взяли зброю до рук, замість участі у змаганнях.

Станом на березень 2025 року на війні проти російських окупантів загинули 591 український спортсмен та тренер. Відомо, що у полоні перебувають 22 представники спорту, а також 11 вважаються зниклими безвісти.

За понад три роки повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія пошкодила та зруйнувала 725 спортивних об'єктів. Зокрема, було знищено 17 олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських тренувальних баз.