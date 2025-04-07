В воскресенье, 6 апреля, в Украине и мире отмечали Международный день спорта. К этой дате МИД опубликовало статистику погибших спортсменов и тренеров от рук российских оккупантов, сообщает 24 канал.

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Сколько спортсменов погибло на войне с Россией

Украинские воины мужественно защищают Родину от российских оккупантов, которые пришли на нашу землю. Среди защитников немало спортсменов и тренеров, которые взяли оружие в руки, вместо участия в соревнованиях.

По состоянию на март 2025 года на войне против российских оккупантов погибли 591 украинский спортсмен и тренер. Известно, что в плену находятся 22 представителя спорта, а также 11 считаются пропавшими без вести.

За более чем три года полномасштабного вторжения российская оккупационная армия повредила и разрушила 725 спортивных объектов. В частности, было уничтожено 17 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных баз.