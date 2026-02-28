Иран сделал громкое заявление о бойкоте чемпионата мира-2026 из-за военного нападения со стороны США

Уже этим летом футбольных фанатов будет ждать новый чемпионат мира-2026. Турнир впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Однако соревнования уже связано с несколькими скандалами из-за политических причин и действий США. Как сообщает Daily Sports, на чемпионат мира-2026 может не поехать одна из команд-участниц.

Будет ли играть Иран на ЧМ-2026?

Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж допустил возможный бойкот Мундиаля. Однако руководитель пока не вынес окончательное решение относительно участия.

Учитывая сегодняшние события и нападение со стороны США, вряд ли мы можем с надеждой смотреть на чемпионат мира. Но решение об этом должны принимать руководители спорта страны,

– заявил Тадж.

Ранее уже Дания и Германия предполагали возможный бойкот чемпионата мира-2026. Причиной для таких заявлений является неоднозначная политика президента США Дональда Трампа и его угрозы об аннексии Гренландии.

Иран же напрямую попал на Мундиаль, выиграв отборочную группу с Узбекистаном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и КНДР. На самом чемпионате мира подопечные Амира Галеноя должны сыграть в одном квартете с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Кто может заменить Иран?

По правилам ФИФА, в случае отказа иранцев вакантное место на ЧМ должно перейти наиболее рейтинговой команде из Азии, которая не попала на Мундиаль. Этой страной является Ирак, но его сборная будет играть в межконтинентальном плей-офф за попадание на Мундиаль.

Вероятно, путевка достанется Ираку, если он не пройдет на чемпионат мира. Если же азиатская команда квалифицируется, то вакантное место должно достаться сборной ОАЭ. К слову, The Athletic сообщал, что Мексику могли лишить права проводить Мундиаль.

