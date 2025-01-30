Российские спортсмены попали под жесткие санкции после начала полномасштабной войны в Украине. Большинство из них выступают под нейтральным флагом, других же не допускают к соревнованиям вообще.

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С чемпионом мира "что-то случилось"

Это неудивительно, ведь многие российские спортсмены замалчивают тему войны или даже поддерживают политику России. Более того, достаточно таких атлетов, которые сами идут воевать в составе российской армии.

Одним из них стал Михаил Андрюхин, который занимается пауэрлифтингом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Watchers. Еще в 2022-м спортсмен добровольно ушел в ряды оккупационных вооруженных сил.

Впрочем конец Андрюхина оказался совсем не счастливым. В Московской областной федерации пауэрлифтинга сообщили, что Михаил пропал без вести во время выполнения боевого задания.

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Это произошло возле населенного пункта Роботино на временно оккупированной территории Запорожской области. Другие пропагандисты писали, что Андрюхин умер, однако подтверждений этому пока нет.

Отметим, что Михаил является четырехкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Также он брал серебряные и бронзовые награды на ЧМ, становился призером Всемирных игр и много раз торжествовал на российских соревнованиях.