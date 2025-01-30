Російські спортсмени потрапили під жорсткі санкції після початку повномасштабної війни в Україні. Більшість із них виступають під нейтральним прапором, інших же не допускають до змагань взагалі.

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Із чемпіоном світу "щось сталось"

Це недивно, адже чимало російських спортсменів замовчують тему війни або навіть підтримують політику Росії. Ба більше, достатньо таких атлетів, які самі йдуть воювати у складі російської армії.

Одним із них став Міхаіл Андрюхін, який займається паверліфтингом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Watchers. Ще у 2022-му спортсмен добровільно пішов у ряди окупаційних збройних сил.

Втім кінець Андрюхіна виявився геть не щасливим. У Московській обласній федерації паверліфтингу повідомили, що Міхаіл зник безвісти під час виконання бойового завдання.

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Це сталося біля населеного пункту Роботине на тимчасово окупованій території Запорізької області. Інші пропагандисти писали, що Андрюхін помер, проте підтверджень цьому поки немає.

Відзначимо, що Міхаіл є чотириразовим чемпіоном світу з паверліфтингу. Також він брав срібні та бронзові нагороди на ЧС, ставав призером Всесвітніх ігор та багато разів тріумфував на російських змаганнях.