Россияне убили на войне чемпиона по греко-римской борьбе Сергея Шумилова
- На войне погиб 31-летний борец Сергей Шумилов.
- Он был многократным чемпионом Украины по греко-римской борьбе.
Российская агрессия мобилизовала украинских спортсменов в помощи Родине. Большинство из них представляют страну на международной арене и обращают внимание мира на войну.
Другие же спортсмены присоединились в ряды Вооруженных сил Украины и ушли на фронт защищать страну. К сожалению, не все из них возвращаются живыми, сообщает Greco-Roman Wrestling Ukraine.
По теме На фронте погиб мастер спорта Украины Максим Горобец
Что известно о Сергее Шумилове?
Очередная потеря из мира спорта коснулась сообщества греко-римской борьбы. На войне против российских оккупантов погиб 31-летний борец Сергей Шумилов.
Мужчина погиб 4 января 2026 года в бою с террористами. Шумилов был многократным чемпионом Украины и призером всеукраинских и международных соревнований по греко-римской борьбе.
Спортсмен воспитывался в КДЮСШ №1 Николаева и стал выпускником Николаевского высшего училища физической культуры. Также Сергей был кандидатом в мастера спорта.
В 2022 году парень присоединился к рядам ВСУ и остановил спортивную карьеру ради защиты Родины. У Шумилова остались мать и маленький сын, который теперь будет расти без отца.
К слову, в августе война унесла жизнь мастера спорта Украины по греко-римской борьбе Романа Стащенко. Об этом сообщила Федерацию греко-римской борьбы Украины.
Что известно о последних потерях украинского спорта на фронте?
- Всего с начала полномасштабного вторжения России погибло уже более 600 украинских спортсменов и тренеров. К сожалению, только за нынешнюю число потерь среди украинских спортсменов сильно возросло.
- 4 декабря ушел из жизни Андрей Яременко. Он также занимался греко-римской борьбой, а также был представителем сборной Украины.
- Также на фронте погиб Эдуард Петрик. Бывший футзалист ровенского Кардинала умер в Харьковской области в возрасте 37 лет.
- А уже в 2026 году оборвалась жизнь опытного гандболиста Виталия Масла. Мужчина получил тяжелые ранения после обстрела и около месяца провел в больнице.