Россияне убили на войне чемпиона по греко-римской борьбе Сергея Шумилова

Российская агрессия мобилизовала украинских спортсменов в помощи Родине. Большинство из них представляют страну на международной арене и обращают внимание мира на войну.

Другие же спортсмены присоединились в ряды Вооруженных сил Украины и ушли на фронт защищать страну. К сожалению, не все из них возвращаются живыми, сообщает Greco-Roman Wrestling Ukraine.

Что известно о Сергее Шумилове?

Очередная потеря из мира спорта коснулась сообщества греко-римской борьбы. На войне против российских оккупантов погиб 31-летний борец Сергей Шумилов.

Мужчина погиб 4 января 2026 года в бою с террористами. Шумилов был многократным чемпионом Украины и призером всеукраинских и международных соревнований по греко-римской борьбе.

Спортсмен воспитывался в КДЮСШ №1 Николаева и стал выпускником Николаевского высшего училища физической культуры. Также Сергей был кандидатом в мастера спорта.

В 2022 году парень присоединился к рядам ВСУ и остановил спортивную карьеру ради защиты Родины. У Шумилова остались мать и маленький сын, который теперь будет расти без отца.

К слову, в августе война унесла жизнь мастера спорта Украины по греко-римской борьбе Романа Стащенко. Об этом сообщила Федерацию греко-римской борьбы Украины.

