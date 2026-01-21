Владимир Кличко решил отложить свои планы из-за войны в Украине

Владимир Кличко остается одним из лучших боксеров в XXI веке. Однако уже почти десять лет назад спортсмен завершил свою профессиональную карьеру.

Несмотря на это в последнее время СМИ предсказывают возвращение Кличко-младшего в ринг. Подробнее об этих планах стало известно ресурсу ggsports, который рассказал об аспектах возможного камбэка.

Что решил Кличко?

Сейчас вероятность возвращения 49-летнего Кличко очень низкая. Владимир действительно намеревался снова выйти в ринг, но отложил это событие из-за войны в Украине.

Брат мэра Киева активно помогает Родине на дипломатическом уровне и занят поддержкой со стороны иностранных партнеров. Это мешает Кличко сосредоточиться на спортивной подготовке.

Тем не менее, украинец не оставил идею возвращения в ринг. Владимир мечтает побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Легендарному американцу удалось завоевать пояс в 48 лет. Ранее сообщалось, что Александр Усик готов помочь Владимиру Кличко возобновить карьеру.

Как прошла карьера Владимира Кличко?