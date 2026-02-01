Алькарас стал рекордным обладателем карьерного "шлема": кто еще выигрывал все турниры Grand Slam

В Мельбурне подошел к завершению первый турнир Grand Slam в 2026 году. В субботу определилась чемпионка Australian Open, тогда как на воскресенье был вынесен решающий матч среди мужчин.

В битве за трофей сошлись Карлос Алькарас и Новак Джокович. Серб является самым титулованным теннисистом в истории соревнований Grand Slam, сообщает 24 Канал.

Кто выигрывал все турниры Grand Slam?

Однако Алькарас был фаворитом поединка и в конце концов выиграл у Джоковича в четырех сетах. Для испанца это первый трофей в карьере на Australian Open.

Более того, победа в Мельбурне позволила Карлосу собрать карьерный "шлем". Это список теннисистов, которые за свою карьеру выиграли все четыре турнира Grand Slam. Таких теперь девять.

Все теннисисты, которые собрали Grand Slam:

ТЕННИСИСТ СТРАНА Australian Open Ролан Гаррос Уимблдон US Open Фред Перри Великобритания 1 1 3 3 Дон Бадж США 1 1 2 2 Род Лейвер Австралия 3 2 4 2 Рой Эмерсон Австралия 6 2 2 2 Андре Агасси США 4 1 1 2 Роджер Федерер Швейцария 6 1 8 5 Рафаэль Надаль Испания 2 14 2 4 Новак Джокович Сербия 10 3 7 4 Карлос Алькарас Испания 1 2 2 2

Какой рекорд установил Алькарас?

К слову, трем из этих теннисистов удалось оформить "золотой шлем", добавив к четырем трофеям Grand Slam еще и победу на Олимпийских играх. Такое достижение покорилось только Андре Агасси, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом с карьерным "шлемом". Испанцу удалось выиграть последний турнир Grand Slam в возрасте 22 года 258 дней.

Ранее самым молодым обладателем "шлема" стал Дон Бадж, который собрал все трофеи в 1935 году в возрасте 22 лет 355 дней. Победа на Australian Open закрепила Алькараса на первом месте в рейтинге АТР.

