Алькарас стал рекордным обладателем карьерного "шлема": кто еще выигрывал все турниры Grand Slam
- Карлос Алькарас выиграл Australian Open и собрал карьерный "шлем".
- Испанец стал самым молодым теннисистом, который выиграл все турниры Grand Slam.
В Мельбурне подошел к завершению первый турнир Grand Slam в 2026 году. В субботу определилась чемпионка Australian Open, тогда как на воскресенье был вынесен решающий матч среди мужчин.
В битве за трофей сошлись Карлос Алькарас и Новак Джокович. Серб является самым титулованным теннисистом в истории соревнований Grand Slam, сообщает 24 Канал.
Кто выигрывал все турниры Grand Slam?
Однако Алькарас был фаворитом поединка и в конце концов выиграл у Джоковича в четырех сетах. Для испанца это первый трофей в карьере на Australian Open.
Более того, победа в Мельбурне позволила Карлосу собрать карьерный "шлем". Это список теннисистов, которые за свою карьеру выиграли все четыре турнира Grand Slam. Таких теперь девять.
Все теннисисты, которые собрали Grand Slam:
|
ТЕННИСИСТ
|
СТРАНА
|
Australian Open
|
Ролан Гаррос
|
Уимблдон
|
US Open
|
Фред Перри
|
Великобритания
|
1
|
1
|
3
|
3
|
Дон Бадж
|
США
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Род Лейвер
|
Австралия
|
3
|
2
|
4
|
2
|
Рой Эмерсон
|
Австралия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
Андре Агасси
|
США
|
4
|
1
|
1
|
2
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
6
|
1
|
8
|
5
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
2
|
14
|
2
|
4
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
10
|
3
|
7
|
4
|
Карлос Алькарас
|
Испания
|
1
|
2
|
2
|
2
Какой рекорд установил Алькарас?
К слову, трем из этих теннисистов удалось оформить "золотой шлем", добавив к четырем трофеям Grand Slam еще и победу на Олимпийских играх. Такое достижение покорилось только Андре Агасси, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.
Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом с карьерным "шлемом". Испанцу удалось выиграть последний турнир Grand Slam в возрасте 22 года 258 дней.
Ранее самым молодым обладателем "шлема" стал Дон Бадж, который собрал все трофеи в 1935 году в возрасте 22 лет 355 дней. Победа на Australian Open закрепила Алькараса на первом месте в рейтинге АТР.
Как украинцы выступили на Australian Open?
- Наши земляки не смогли пробиться в основную сетку Australian Open среди мужчин. Зато в женском турнире приняли участие шесть теннисисток из Украины.
- Пять из них вылетели уже в первом круге. Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина остановились на первой же сопернице.
- Зато Элина Свитолина зажгла в Мельбурне и вышла аж в полуфинал соревнования. На своем пути украинка одолела двух россиянок Диану Шнайдер и Мирру Андрееву, а также третью ракетку мира Коко Гауфф.
- За шаг до финала Элина вылетела от лидера рейтинга WTA Арины Сабаленко. Прорыв на Australian Open позволил Свитолиной заработать более 1 миллиона долларов призовых и вернуться в топ-10 мирового рейтинга.