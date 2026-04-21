Именитый английский клуб позорно вылетел из АПЛ – год назад туда почти перешел лидер Динамо
- Вулверхэмптон вылетел из английской Премьер-лиги за пять туров до финиша сезона.
- Год назад в команду едва не перешел лидер Динамо.
В чемпионате Англии 2025–2026 подошел к завершению 33-й тур. Финальная встреча уикенда прошла в Лондоне между местными Кристал Пэлес и Вест Хэмом.
Команды расписали нулевую ничью, которая помогла Вест Хэму в борьбе за выживание. Тем временем, в АПЛ определился первый неудачник сезона, сообщает 24 Канал.
Что случилось с Вулверхэмптоном?
За пять туров до финиша известный клуб Вулверхэмптон оформил досрочный вылет из элитного дивизиона чемпионата Англии. Команда набрала лишь 17 очков в 33-х турах.
Таким образом, "волки" не поднимутся выше 18-го места в турнирной таблице АПЛ. Даже в случае пяти побед на финише Вулвз будет иметь 32 балла, тогда как у 17-го Вест Хэма уже 33 очка.
Отметим, что Вулверхэмптон последние восемь сезонов провел именно в Премьер-лиге. Команда поднялась в классе в 2018 году, после чего дважды занимала седьмое место и даже играла в еврокубках.
В свое время в составе "волков" один сезон сыграл легендарный украинский защитник Олег Лужный. Недавно экс-игрок сборной Украины прокомментировал перспективы Арсенала в Лиге чемпионов.
Кроме этого, в 2025 году в Вулверхэмптоне едва не оказался лидер Динамо Владимир Бражко. По слухам в СМИ, "волки" предлагали за игрока около 20 миллионов евро, но президент киевлян отклонил предложение.
Что известно об АПЛ в сезоне 2025 – 2026?
- За пять туров до финиша обострилась борьба за чемпионство. Манчестер Сити обыграл Арсенал в очной битве и приблизился к "канонирам" на оттань трех баллов при матче в запасе.
- Манчестер Юнайтед и Астон Вилла делят 3 – 4 места, опережая Ливерпуль на три балла. Также борьбу за места в еврокубках ведут двое украинцев.
- Егор Ярмолюк стал основным в Брентфорде, а его команда делит 6 – 7 позиции с Челси. В последних пяти играх "пчелы" неизменно играли вничью.
- Всего на один балл от Брентфорда отстает Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко. Команда из Ливерпуля занимает 10 место.
- Главным провалом сезона можно назвать Тоттенхэм, который в прошлом году выиграл Лигу Европы. Сейчас лондонская команда идет в зоне вылета, отставая от Вест Хэма на два очка.