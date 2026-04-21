Именитый английский клуб позорно вылетел из АПЛ – год назад туда почти перешел лидер Динамо

В чемпионате Англии 2025–2026 подошел к завершению 33-й тур. Финальная встреча уикенда прошла в Лондоне между местными Кристал Пэлес и Вест Хэмом.

Команды расписали нулевую ничью, которая помогла Вест Хэму в борьбе за выживание. Тем временем, в АПЛ определился первый неудачник сезона, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Вулверхэмптоном?

За пять туров до финиша известный клуб Вулверхэмптон оформил досрочный вылет из элитного дивизиона чемпионата Англии. Команда набрала лишь 17 очков в 33-х турах.

Таким образом, "волки" не поднимутся выше 18-го места в турнирной таблице АПЛ. Даже в случае пяти побед на финише Вулвз будет иметь 32 балла, тогда как у 17-го Вест Хэма уже 33 очка.

Отметим, что Вулверхэмптон последние восемь сезонов провел именно в Премьер-лиге. Команда поднялась в классе в 2018 году, после чего дважды занимала седьмое место и даже играла в еврокубках.

В свое время в составе "волков" один сезон сыграл легендарный украинский защитник Олег Лужный. Недавно экс-игрок сборной Украины прокомментировал перспективы Арсенала в Лиге чемпионов.

Кроме этого, в 2025 году в Вулверхэмптоне едва не оказался лидер Динамо Владимир Бражко. По слухам в СМИ, "волки" предлагали за игрока около 20 миллионов евро, но президент киевлян отклонил предложение.

