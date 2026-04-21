Команди розписали нульову нічию, яка допомогла Вест Гему в боротьбі за виживання. Тим часом, в АПЛ визначився перший невдаха сезону, повідомляє 24 Канал.
Що сталось із Вулверхемптоном?
За пять турів до фінішу відомий клуб Вулверхемптон оформив достроковий виліт з елітного дивізіону чемпіонату Англії. Команда набрала лише 17 очок у 33-х турах.
Таким чином, "вовки" не підіймуться вище 18-го місця в турнірній таблиці АПЛ. Навіть в разі п'яти перемог на фініші Вулвз матиме 32 бали, тоді як у 17-го Вест Гема вже 33 очки.
Зазначимо, що Вулверхемптон останні вісім сезонів провів саме в Прем'єр-лізі. Команда піднялась у класі у 2018 році, після чого двічі посідала сьоме місце та навіть грала у єврокубках.
Свого часу у складі "вовків" один сезон відіграв легендарний український захисник Олег Лужний. Нещодавно ексгравець збірної України прокоментував перспективи Арсенала в Лізі чемпіонів.
Окрім цього, у 2025 році в Вулверхемптоні ледь не опинився лідер Динамо Володимир Бражко. За чутками у ЗМІ, "вовки" пропонували за гравця близько 20 мільйонів євро, але президент киян відхилив пропозицію.
Що відомо про АПЛ в сезоні 2025 – 2026?
- За п'ять турів до фінішу загострилась боротьба за чемпіонство. Манчестер Сіті обіграв Арсенал в очній битві та наблизився до "канонірів" на відтань трьох балів при матчі в запасі.
- Манчестер Юнайтед та Астон Вілла ділять 3 – 4 місця, випереджаючи Ліверпуль на три бали. Також боротьбу за місця у єврокубках ведуть двоє українців.
- Єгор Ярмолюк став основним у Брентфорді, а його команда ділить 6 – 7 позиції із Челсі. В останніх п'яти іграх "бджоли" незмінно грали внічию.
- Всього на один бал від Брентфорда відстає Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Команда з Ліверпуля посідає 10 місце.
- Головним провалом сезону можна назвати Тоттенхем, який торік виграв Лігу Європи. Наразі лондонська команда йде в зоні вильоту, відстаючи від Вест Гема на два очки.