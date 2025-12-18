Парижане получили трофей, благодаря Матвею Сафонову, который отразил 4 из 5 пенальти в серии одиннадцатиметровых. Илья Забарный отреагировал на перфоманс российского голкипера, сообщает 24 канал со ссылкой на Vibes Foot.

Какова реакция Забарного на сейвы Сафонова?

Украинский футболист не появился на поле, но отличился после завершения матча, активно празднуя победу в турнире.

После финального свистка игроки ПСЖ побежали к россиянину праздновать триумф, а вместе с ними Забарный. Однако в моменте украинец притормозил и остался на краю поля.

Защитник сборной Украины также был сдержанным во время традиционного подбрасывания Сафонова. Кроме того, во время празднования они максимально отстранились друг от друга, находясь на разных концах команды.

Как Забарный вел себя во время празднования: смотрите видео

Отметим, что недавно Луис Энрике накричал на журналиста за вопрос о Забарном и Сафонове, пишет FootMercato. Главный тренер ПСЖ попросил не создавать скандалов.

Что известно об отношениях Забарного и Сафонова?