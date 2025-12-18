Парижани здобули трофей, завдяки Матвію Сафонову, який відбив 4 з 5 пенальті у серії одинадцятиметрових. Ілля Забарний відреагував на перфоманс російського голкіпера, повідомляє 24 канал із посиланням на Vibes Foot.

Читайте також Лунін став першим в історії України капітаном Реала, але зганьбився на полі

Яка реакція Забарного на сейви Сафонова?

Український футболіст не з'явився на полі, але відзначився після завершення матчу, активно святкуючи перемогу у турнірі.

Після фінального свистка гравці ПСЖ побігли до росіянина святкувати тріумф, а разом із ними Забарний. Проте у моменті українець пригальмував та залишився на краю поля.

Захисник збірної України також був стриманим під час традиційного підкидання Сафонова. Окрім того, під час святкування вони максимально відсторонилися від одне одного, перебуваючи на різних кінцях команди.

Як Забарний поводився під час святкування: дивіться відео

Відзначимо, що нещодавно Луїс Енріке накричав на журналіста за питання про Забарного та Сафонова, пише FootMercato. Головний тренер ПСЖ попросив не створювати скандалів.

Що відомо про стосунки Забарного і Сафонова?