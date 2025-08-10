Забарный подписал контракт с ПСЖ: когда лучший клуб Европы объявит трансфер
- Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ на пять сезонов, и официальное представление запланировано на 11 августа.
- ПСЖ заплатит Борнмуту за трансфер 63 миллиона евро, а еще три миллиона евро будут выплачены бонусами; Динамо получит 20% от суммы трансфера.
- Забарный может дебютировать за ПСЖ в Суперкубке УЕФА против Тоттенхэма 13 августа.
Французский Пари Сен-Жермен завершил переход Ильи Забарного. Победитель Лиги чемпионов-2024/25 уладил все вопросы с Борнмутом и игроком сборной Украины.
Переговоры по трансферу защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного продолжались два месяца. ПСЖ сумел выиграть конкуренцию у грандов АПЛ и подписать 22-летнего украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.
Когда ПСЖ официально объявит о трансфере Забарного?
По информации источника, Забарный присоединится к Пари Сен-Жермен в понедельник, 11 августа. Вероятно, в этот день состоится официальное представление футболиста. Украинец будет играть за "красно-синих" на протяжении пяти сезонов.
Сообщается, что "парижане" заплатят Борнмуту 63 миллиона евро, а еще три миллиона евро "вишни" получат бонусами. Отметим, что 20 процентов от суммы трансфера получит киевское Динамо. Именно такой пункт был прописан в контракте при переходе центрбека в Борнмут.
Интересно, что лондонский Тоттенхэм готов был заплатить 70 миллионов евро. Однако руководство "вишен" учло желание футболиста и согласилось на условия ПСЖ.
Илья Забарный прошел всю подготовку к сезону в составе Борнмута и участвовал в контрольных матчах. Это уменьшит до минимума процесс адаптации. Ожидается, что Илья сможет дебютировать за ПСЖ в матче Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма, который состоится 13 августа.
