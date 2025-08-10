Французький Парі Сен-Жермен завершив перехід Іллі Забарного. Переможець Ліги чемпіонів-2024/25 угодив усі питання з Борнмутом і гравцем збірної України.

Переговори щодо трансферу захисника Борнмуту та збірної України Іллі Забарного тривали два місяці. ПСЖ зумів виграти конкуренцію у грандів АПЛ та підписати 22-річного українця, пише 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

До теми Скільки зароблятиме Забарний після трансферу у ПСЖ

Коли ПСЖ офіційно оголосить про трансфер Забарного?

За інформацією джерела, Забарний приєднається до Парі Сен-Жермена у понеділок, 11 серпня. Ймовірно, у цей день відбудеться офіційне представлення футболіста. Українець гратиме за "червоно-синіх" упродовж п'яти сезонів.

Повідомляється, що "парижани" заплатять Борнмуту 63 мільйони євро, а ще три мільйони євро "вишні" отримають бонусами. Зазначимо, що 20 відсотків від суми трансферу отримає київське Динамо. Саме такий пункт був прописаний у контракті під час переходу центрбека до Борнмуту.

Цікаво, що лондонський Тоттенхем готовий був заплатити 70 мільйонів євро. Однак керівництво "вишень" врахувало бажання футболіста та погодилося на умови ПСЖ.

Ілля Забарний пройшов усю підготовку до сезону в складі Борнмуту та брав участь у контрольних матчах. Це зменшить до мінімуму процес адаптації. Очікується, що Ілля зможе дебютувати за ПСЖ у матчі Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема, який відбудеться 13 серпня.

Раніше повідомлялося, скільки заробить Динамо з трансферу Забарного до Парі Сен-Жермена.