Забарного выгоняют из ПСЖ после провального матча с россиянином: украинец может вернуться в АПЛ
- Илья Забарный может покинуть ПСЖ из-за неудовлетворительной игры.
- Интерес к игроку присутствует со стороны Тоттенхэма и Ньюкасла.
Украинец Илья Забарный совершил супертрансфер прошлым летом. Защитник покинул Борнмут и присоединился к действующему победителю Лиги чемпионов ПСЖ.
Однако карьера Ильи пока складывается не очень удачно в Париже. Забарный пока не может найти себе стабильное место в основе, из-за чего ходят слухи о его возможном уходе из клуба, сообщает TheTottenhamLad.
По теме Не интересует мнение из Украины: ПСЖ решил дальнейшую судьбу российского вратаря
Куда может перейти Забарный?
В пятницу, 13 февраля, ПСЖ уступил Ренну, а Забарный отыграл весь матч. Команда Луиса Энрике проиграла Ренну и украинец стал одним из антигероев встречи.
Из-за ряда ошибок Ильи часть фанатов ПСЖ недовольна его игрой и желает попрощаться с украинцем. Из-за этого возникли новости о том, что Забарный может вернуться в АПЛ.
Интерес к украинцу продолжает проявлять Тоттенхэм. "Шпоры" давно следили за воспитанником Динамо и хотели его подписать еще прошлым летом, но проиграли конкуренцию ПСЖ.
Теперь же лондонцы готовы снова пригласить Илью, если тот будет выставлен на трансфер. Также заинтересованность в переходе украинца имеет Ньюкасл.
Как Забарный выступает за ПСЖ?
- Летом ПСЖ выложил 63 миллиона евро за трансфер Забарного из Борнмута, сообщает Transfermarkt. Это сделало его вторым самым дорогим украинским игроком в истории.
- Одним из неприятных аспектов трансфера украинца стало наличие российского футболиста в составе ПСЖ. В 2024 году парижане приобрели вратаря из страны-террористки Матвея Сафонова.
- Ходили слухи, что Забарный требовал продажи россиянина перед своим трансфером, однако этого так и не произошло. В конце концов позже Илья прокомментировал свои отношения с Матвеем.
- В текущем сезоне украинец борется за место в основе с капитаном команды Маркиньосом. Илья уже успел сыграть 25 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.
- После поражения от Ренна парижане занимают второе место в чемпионате Франции, отставая от Ланса на 1 балл. В свою очередь в турнирной таблице Лиги чемпионов ПСЖ стал 11-ым и сыграет в 1/16 финала против Монако.