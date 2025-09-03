Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не захотел комментировать свое отношение к защитнику сборной Украины. Ранее Илья Забарный получил порцию критики за переход в клуб с россиянином.

В августе игрок сборной Украины Илья Забарный пошел на повышение. Защитник Борнмута перебрался в ПСЖ за 63 миллиона евро, сообщает 24 Канал.

Что сказал Сафонов?

Впрочем, этот трансфер был неоднозначно воспринят фанатами. Все дело в наличии российского вратаря Матвея Сафонова в парижской команде.

Забарный долгое время не комментировал свое решение играть в одном клубе с представителем страны-террористки. Зато самого Сафонова российские СМИ спросили об отношении к украинцу. Впрочем ответ кипера получился очень лаконичным.

Без комментариев,

– заявил Матвей.

Сам же Илья нарушил молчание только в конце августа. Украинец заявил, что не имеет никаких отношений с россиянами и выступает за изоляцию их футбола.

Зато относительно Сафонова он отметил, что должен взаимодействовать с ним на тренировках и будет выполнять свой контракт. На данный момент Забарный уже успел отыграть два матча за ПСЖ.

