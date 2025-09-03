Воротар ПСЖ Матвій Сафонов не захотів коментувати своє ставлення до захисника збірної України. Раніше Ілля Забарний отримав порцію критики за перехід у клуб з росіянином.

В серпні гравець збірної України Ілля Забарний пішов на підвищення. Захисник Борнмута перебрався у ПСЖ за 63 мільйони євро, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів і результати ПСЖ у сезоні 2025-2026

Що сказав Сафонов?

Втім цей трансфер був неоднозначно сприйнятий фанатами. Вся справа у наявності російського воротаря Матвія Сафонова у паризькій команді.

Забарний довгий час не коментував своє рішення грати в одному клубі з представником країни-терористки. Натомість самого Сафонова російські ЗМІ спитали про ставлення до українця. Втім, відповідь кіпера вийшла дуже лаконічною.

Без коментарів,

– заявив Матвій.

Сам же Ілля порушив мовчанку лише в кінці серпня. Українець заявив, що не має жодних стосунків із росіянами та виступає за ізоляцію їх футболу.

Читайте також Забарний технічно відійшов від росіянина Сафонова, коли той наблизився до нього: показове відео

Натомість щодо Сафонова він зазначив, що має взаємодіяти із ним на тренуваннях і буде виконувати свій контракт. На цей час Забарний вже встиг відіграти два матчі за ПСЖ.

Що робить Сафонов у ПСЖ: