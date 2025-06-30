Показала настоящий мастер-класс, – Залужный поздравил Свитолину с победой на Уимблдоне
- Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдонском турнире, победив Анну Бондарь в первом круге.
- Валерий Залужный поздравил Свитолину с победой и выразил восхищение ее профессионализмом.
Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с Элиной Свитолиной. "Железный генерал" выразил свое восхищение игрой первой ракетки Украины.
Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдонском турнире. В первом круге украинка победила венгерку Анну Бондар, пишет 24 Канал.
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Звездная встреча Залужного и Светолиной
После матча первая ракетка Украины встретилась с бывшим Главнокомандующим ВСУ, а ныне Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.
Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев,
– написала Свитолина в своем инстаграме.
Валерий Залужный поздравил Элину с успешным стартом на Уимблдоне и выразил восхищение ее профессионализмом.
Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше только победы,
– написал "Железный генерал" в телеграм-канале.
Элина Свитолина и Валерий Залужный / фото из телеграмм-канала Залужного
Напомним, что благодаря победе над Анной Бондарь Элина Свитолина установила уникальный рекорд на турнирах Grand Glam. В следующем раунде ее ожидает встреча с "нейтральной" белоруской Александрой Соснович.