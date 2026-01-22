Как две победы в Лиге чемпионов: сколько Зинченко будет зарабатывать в Аяксе
- Александр Зинченко перейдет в амстердамский Аякс из Арсенала.
- Зарплата Зинченко в Аяксе будет составлять 5 миллионов евро в год, что более чем на 2 миллиона меньше, чем в Арсенале.
Переход Александра Зинченко в амстердамский Аякс практически не вызывает сомнений. Переговоры настолько близки к завершению, что инсайдеры уже знают зарплату украинца.
В Арсенале один из лидеров сборной Украины получал около 7,2 миллиона евро в год. Однако на новом месте придется довольствоваться меньшей суммой, пишет инсайдер Jose De La Verde в X.
Сколько будет зарабатывать Зинченко в Аяксе?
Автор сайта Ajax Financials, на котором можно найти немало информации о финансовых операциях амстердамского клуба, прозрачно намекнул, что ему известны детали контракта Зинченко.
После победы Аякса в Лиге чемпионов над Вильярреалом Де ла Верде написал, что клуб только что заработал "половину годовой зарплаты Зинченко".
Поскольку призовые от УЕФА за победу в основном раунде Лиги чемпионов составляют 2,5 миллиона евро, нетрудно посчитать, что Александр будет получать 5 миллионов евро в год. Это более чем на 2 миллиона меньше, чем платил ему Арсенал.
Что известно о трансфере Александра Зинченко?
В Ноттингем Форест больше не нуждаются в услугах украинца: его исключили из заявки клуба на Лигу Европы, а главный тренер Шон Дайч прямо сказал, что не рассчитывает на игрока.
Аренда Зинченко должна была продлиться до конца сезона, после чего у него завершается контракт с Арсеналом. Ноттингем не собирался выкупать украинца.
Аякс стал главным претендентом на Зинченко. Амстердамский клуб хочет не просто арендовать футболиста, а сделать его полноценным своим игроком.
Александр удалил из соцсетей все упоминания о том, как когда-то выступал за другой клуб из Нидерландов – ПСВ.