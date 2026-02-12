Укр Рус
12 февраля, 14:07
Обновлено - 14:39, 12 февраля

Спорт не означает беспамятство, – Зеленский жестко отреагировал на дисквалификацию Гераскевича

Татьяна Бабич
Основные тезисы
Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026. Об этом решении впервые высказался и президент Зеленский. Он выразил благодарность спортсмену за четкую гражданскую позицию.

В то же время, глава государства отметил, что такое решение МОК не имеет ничего общего с принципами олимпизма. Об этом он написал у себя на странице.

Актуально Гераскевич планирует судиться с МОК из-за дисквалификации на Олимпиаде

Как Зеленский прокомментировал решение МОК? 

По словам президента Украины, олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. 

Шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о почтении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила,
– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Россия снова и снова пренебрегает самой сутью олимпийского перемирия, используя время проведения Олимпийских игр для ведения войны. 

Зеленский напомнил о нападении на Грузию в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году, акцентировал президент и на 2022 году, когда и началось полномасштабное вторжение в Украину.

Сегодня же, отметил президент, несмотря на многочисленные призывы прекратить боевые действия на период зимней Олимпиады, Москва демонстрирует полное пренебрежение: интенсивность ракетных и дроновых атак по нашей энергетической инфраструктуре и мирным людям только растет. 

Обратите внимание! Глава государства подчеркнул, что за время полномасштабной войны Россия убила 660 украинских спортсменов и тренеров. Сотни других потеряли возможность когда-нибудь снова выступать. Речь идет не только об Олимпийских играх, но и любых международных стартах. 

В то же время, 13 представителей России находятся в Италии и принимают участие в Олимпиаде. Формально они выступают под "нейтральным" статусом, но публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. Именно такие участники, по глубокому убеждению Владимира Зеленского, должны быть отстранены от соревнований. 

Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше, чем иметь медали,
– резюмировал он. 

Больше о ситуации с дисквалификацией Гераскевича из-за его шлема 

  • Владислава Гераскевича избрали одним из двух флагоносцев Украины на открытии Игр. Он неоднократно публично заявлял о своей проукраинской позиции и говорил миру о войне. На Олимпиаде скелетонист выступил в "шлеме памяти", посвященном 24 украинским спортсменам, убитым Россией. 

  • МОК признал это нарушением правил и Гераскевича дисквалифицировали. Атлет планирует выставить шлем на аукцион, чтобы передать вырученные средства в поддержку Украины. Его отец, Михаил Гераскевич, раскритиковал решение МОК и намерен обратиться в CAS.

  • Президент МОК Кирсти Ковентри также прокомментировала ситуацию: накануне старта она встречалась со спортсменом, однако компромисса по поводу шлема стороны не нашли.