Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался по поводу триумфа Усика. Свою оценку поединка он дал в интервью vRINGe.

Беленюк о бое Усик – Верховен

По словам Беленюка, после просмотра поединка он обсудил его со спортсменами, которые лучше разбираются в боксе, и пришел к выводу, что главной проблемой для Усика стала неудобная манера ведения боя соперника.

Прежде всего сыграла свою роль неудобность самого Верховена для Усика. Александр долго не мог к нему приспособиться,

– отметил спортсмен.

Также он высоко оценил физическую подготовку голландца, подчеркнув, что его выносливость стала для него неожиданностью.

Прыгать как лошадь 11 раундов, навязывая такой темп Александру и сохраняя мобильность – это очень непросто. Видно, что он готовился и был максимально мотивирован,

– сказал Беленюк.

По его мнению, для Верховена этот бой был шансом выйти на новый уровень в карьере, ведь, судя по информации, которую он читал, гонорар за поединок превысил заработки спортсмена за всю предыдущую карьеру.

В то же время Беленюк отметил характер Усика, который сумел найти ключ к сопернику и завершить бой досрочной победой.

Александр молодец. Боксировал до конца. Нашел ту брешь. Смог довести бой до победы. Тем более что сделал это не по очкам,

– подчеркнул он.

Беленюк также прокомментировал дискуссии относительно момента остановки поединка, отметив, что решение рефери не стоит ставить под сомнение.

Кроме того, олимпийский чемпион поддержал проведение кроссовер-поединков между представителями разных видов единоборств. По его мнению, такие бои являются важной составляющей современного бокса и вызывают значительный интерес у болельщиков.

Я только за проведение таких боев. Это элемент шоу. А бокс – это все-таки в первую очередь шоу,

– резюмировал Беленюк.

Победа над Верховеном стала для Усика 25-й на профессиональном ринге. Зато для его соперника этот поединок был лишь вторым в боксерской карьере.

Уже 26 июня украинец официально отказался от своих поясов. В то же время завершать выступления он не собирается, команда украинца в настоящее время ведет переговоры об организации поединка с Деонтеем Уайлдером.