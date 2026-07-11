Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк висловився щодо тріумфу Усика. Свою оцінку поєдинку він дав в інтерв'ю vRINGe.

Беленюк про бій Усик – Верховен

За словами Беленюка, після перегляду поєдинку він обговорив його зі спортсменами, які краще розуміються на боксі, і дійшов висновку, що головною проблемою для Усика стала незручна манера ведення бою суперника.

Перш за все зіграла незручність самого Верховена для Усика. Олександр довго не міг до нього пристосуватися,

– зазначив спортсмен.

Також він високо оцінив фізичну готовність нідерландця, наголосивши, що його витривалість стала для нього несподіванкою.

Скакати як кінь 11 раундів, нав'язуючи такий темп Олександру та зберігаючи мобільність – це дуже непросто. Видно, що він готувався і був максимально мотивований,

– сказав Беленюк.

На його думку, для Верховена цей бій був шансом вийти на новий рівень у кар'єрі, адже, за інформацією, яку він читав, гонорар за поєдинок перевищив заробітки спортсмена за всю попередню кар'єру.

Водночас Беленюк відзначив характер Усика, який зумів знайти ключ до суперника та завершити бій достроковою перемогою.

Олександр молодець. Боксував до кінця. Знайшов ту щілину. Зумів довести бій до перемоги. Тим більше, що зробив це не за очками,

– підкреслив він.

Беленюк також прокоментував дискусії щодо моменту зупинки поєдинку, зазначивши, що рішення рефері не варто ставити під сумнів.

Крім того, олімпійський чемпіон підтримав проведення кросовер-поєдинків між представниками різних видів єдиноборств. На його думку, такі бої є важливою складовою сучасного боксу та викликають значний інтерес у вболівальників.

Я тільки за проведення таких боїв. Це елемент шоу. А бокс – це все ж таки в першу чергу шоу,

– резюмував Беленюк.

Перемога над Верховеном стала для Усика 25-ю на професійному рингу. Натомість для його суперника цей поєдинок був лише другим у боксерській кар'єрі.

Уже 26 червня українець офіційно відмовився від своїх поясів. Водночас завершувати виступи він не збирається, команда українця наразі веде переговори щодо організації поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.